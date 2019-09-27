Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? Bekçilik mülakat sınavı giriş belgesi sayfası

Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? merakla araştırılıyordu. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri açıklandı. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, bekçi adayları sözlü sınava katılacakları sınav merkezleri ile tarihlerini T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr internet adresinden giriş yaparak öğrenebilecekler. Bekçilik mülakat yerleri sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.