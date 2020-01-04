Bekçilik mülakat sonuçları e-devlet sorgulama sayfasında erişime açıldı

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ile ilgili merakla beklenen açıklama Polis Akademisi’nden geldi. 4 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılan açıklamada bekçilik sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. İşte bekçilik sonuçları ile ilgili bilinmesi gerekenler…

POLİS AKADEMİSİ’NDEN BEKÇİLİK SONUCU AÇIKLAMASI

2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.