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13 Ağustos 2019 Salı 14:01:26 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 14:03:45

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınav tarihi belli oldu mu?

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce bekçi adayı tarafından merak ediliyor. Bekçilik yazılı sınavına giren ve başarılı olan adaylar sonraki aşamalar hakkında araştırma yapmaya başladı. Yazılı sınavdan başarılı sonuç elde eden binlerce bekçi adayı şimdi de fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına girecek. Bu sınavlarda da başarı gösteren adaylar diğer aşamaları da geçmeleri halinde bekçilik görevine atanacak. Adaylar, bekçilik yazılı sonuçlarını geçtiğimiz hafta bayramdan önce öğrenmişti. Peki, Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı nasıl olacak? İşte bekçilik alım süreci ile ilgili detaylar..

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı binlerce bekçi adayı tarafından merak ediliyor. Bekçilik yazılı sınavına giren ve başarılı olan adaylar sonraki aşamalar hakkında araştırma yapmaya başladı. Yazılı sınavdan başarılı sonuç elde eden binlerce bekçi adayı şimdi de fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakar sınavına girecek. Bu sınavlarda da başarı gösteren adaylar bekçilik görevine atanacak. Adaylar, bekçilik yazılı sonuçlarını geçtiğimiz hafta bayramdan önce öğrenmişti. Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı nasıl olacak? İşte bekçilik alım süreci ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

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BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

BEKÇİLİK FİZİKSEL YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik sınavı Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü mülakat sınavında ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

ÜÇ SINAVIN ORTALAMASI GİRİŞ PUANI OLACAK

Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların sonucunda aldığı puanlar adayın esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamı ile hesaplanacak. Bu aşamadan sonra aday asıl listesi yayınlanacak. Listede yer alan bekçi adayları hakkında  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonrasında ise, bu aşamaları başarı ile geçenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

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