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05 Ocak 2020 Pazar 13:04:02 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 13:05:26

Bekçilik kazananlar ne yapacak? İşte bekçilik kazananların yapmaları gerekenler

Bekçilik kazananlar ne yapacak? Bekçilik kazananların yapmaları gerekenler neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları dün son dakika duyurusu ile açıklandı. Polis Akademisi sayfasından yapılan duyuru kapsamında adaylar sonuçlarını görüntüleyebildi. Bekçiliği kazanan adaylar, şimdi ne yapması gerektiğini araştırıyor. Bekçilik kazananlar ne yapacak? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları dün açıklandı. Polis Akademisi sayfasından yapılan duyuru kapsamında adaylar sonuçlarını görüntüleyebildi. Bekçiliği kazanan adaylar, şimdi ne yapması gerektiğini araştırıyor. Bekçilik kazananlar ne yapacak? Bekçilik kazananların yapmaları gerekenler neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bekçiliği kazananların ne yapacağı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BEKÇİLİK SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN.


 

BEKÇİLİK KAZANANLAR NE YAPACAK?

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi (Lisans 9/1) maaşı 2019 yılında 4.180 TL idi. Bekçi maaşları 2020'de 4.409 TL oldu.

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