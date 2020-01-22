22 Ocak 2020 Çarşamba 12:48:51 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 12:49:50
Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor mu? AK Parti'den teklif geldi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
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