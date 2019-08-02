'Bekamıza yönelik tehditler arttı'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sestemi'nde ikinci Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında dün Külliye'de gerçekleştirildi. Toplntıdan önce Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

ÇELENK BIRAKTI

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu. 0Daha sonra Misak-ı Milli Kalesi'ne geçen Başkan Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan Özel Defter'e şunları yazdı: “2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz.

ASİMETRİK TEHDİT

15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun.”