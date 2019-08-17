Bedelli kapsamından çıkarılanlara celp

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde, ilk kez silahaltına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

BAKAYA OLANLAR

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, bu yükümlülerden, sınıflandırma nitelik listesine, 20 Ağustos'a kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, ertelemeyle sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların alınacağı belirtildi.

TERCİH YAPILACAK

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde, 20 Ağustos 2019'a kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden, askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların ise 31 Ağustos 2019'a kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini “e-Devlet” üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yaptırmaları gerektiği bildirildi. Askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanların ise mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacakları vurgulandı.