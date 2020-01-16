Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Yeni bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika gelişmelerine göre, 2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli ve dövizle askerlik şartlarını açıkladı. Bedelli askerlik yerleri ve Yeni bedelli askerlik ücreti 2020 ile ilgili açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı 6 Aralık 2019'da 2020 yılının Şubat ayında askere gideceklere yönelik bir açıklama yaptı. 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 30 Haziran 2020 saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi.01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

Bedelli askerlik ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

MSB'DEN YAPILAN DUYURU

"ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU"

1. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE

KADAR YOKLAMASINI VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA

ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.

3. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 OCAK 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.