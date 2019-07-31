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31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54:38 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01:46

Bedelli askerlik başvuruları bugün bitiyor! Bedelli askerlik başvuru sayfası!

Bedelli askerlik başvuruları bugün bitiyor! Bedelli askerlik başvuru sayfası ile ilgili aramalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz tarihi ile başlamıştı. Başvuru süresinin sonuna gelindi. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen kimselerin bugün içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bedelli askerlik başvuruları E-devlet sayfası üzerinden yapılıyor. Bedelli askerlik başvuru işlemlerine ve bedelli askerlik başvuru sayfasına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

Bedelli askerlik başvuru dönemi bugün sona eriyor. Bedelli askerlik başvuru sayfası hakkındaki aramalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz tarihi ile başlamıştı. Verilen sürenin sonuna gelindi. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen kimselerin bugün içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bedelli askerlik başvuruları E-devlet sayfası üzerinden yapılıyor. 

2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlenmiş olup, başvuru süresi içerisinde bu bedelin de ödenmesi gerekecek. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. 

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SAYFASI

Bedellik askerlik başvuruları e devlet aracılığı ile arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak gerekli bölüme giriş yapılıyor. “Milli Savunma Bakanlığı” kısmına geçildikten sonra “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” seçerek “Bedelli askerlik yapma isteği” bölümününe giriş yapılıyor. Gerekli kısımları doldurmanın ardından bedelli askerlik ücreti yatırılıyor.

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek. İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacak. Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra ücreti ödeyebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Bedelli askerlik kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

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