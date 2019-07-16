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16 Temmuz 2019 Salı 10:20:41 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:25:12

Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları başladı. Bedelli askerlik başvurusunun başlaması ile birlikte başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik başvuru tarihi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile açıklandı.Yeni askerlik sisteminin kabul edilip yürürlüğe girmesi ile birlikte bedelli askerlikte kalıcı hale getirildi. Yeni askerlik sisteminin ilk bedelli başvuruları ise bugün başladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler gençler başvuru tarihi ve ücretini merak ediyorlar. Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte bedelli askerlik başvuru detayları haberimizde...

Bedelli askerlik başvuruları başladı! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı milyonlarca genç tarafından araştırılıyor. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Haziran ayında yasalaştı. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak kabul edildi. Yeni sistemin ilk bedelli başvuruları ise bugün ASAL üzerinden kabul edilmeye başlandı. Bedelli askerlik başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte yeni sistemin tüm detayları sizlerle... 

BAKAYA KALMAK NE NE DEMEK?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI BAŞLADI! 
2019 yılında bedelli askerlik başvuruların ne zaman yapılacağı açıklandı. Bakaya ve asker kaçakları (yasadan önce asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenler) bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapabilecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik başvuruları bugün başladı. 

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

KURALAR HANGİ TARİHTE ÇEKİLECEK?
2019 bedelli askerlik başvuruları sonucunda belirlenen 145 bin sayısının aşılması halinde asker adayları kura usulü belirlenecek. Kura çekme işlemi ise 2020 Ocak ayında yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor. Yani normal şartlarda Temmuz ayı ile birlikte 31 bin liralık bedelin artması gerekecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyeti önlemek amacıyla bu yıl için ücreti 31 bin lirada sabitledi. Belirlenen ücret 2020 yılının Ocak ayında belirlenen kat sayıya göre artacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?
Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak

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