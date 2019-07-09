Askerlik süresini 6 aya düşüreni, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Haziran ayında yasalaştı. Yeni askerlik sisteminin kabul görmesi ile birlikte milyonlarca genç Bedelli askerlik başvuru tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Yeni askerlik sistemi ile birlikte askerlikle yükümlü her vatandaş istemesi halinde herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik başvuru tarihi ve bedelli askerliğe dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik başvurularının yakın zamanda başlaması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım’da sona ereceği tahmin ediliyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar.

BEDELLİ ASKERLİK 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanmanız gerekiyor. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alacaksınız. Ardından, gelecek günlerde aktif olduğu takdirde yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor.

Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde kapıda beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Aksi takdirde isminizi kağıda yazdırarak uzun süre sıra bekleyebilirsiniz. Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor. Yani normal şartlarda Temmuz ayı ile birlikte 31 bin liralık bedelin artması gerekecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyeti önlemek amacıyla bu yıl için ücreti 31 bin lirada sabitledi. Belirlenen ücret 2020 yılının Ocak ayında belirlenen kat sayıya göre artacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak