28 Şubat 2020 Cuma 05:24:59 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 05:27:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İdlib'de Mehmetçiklerimize yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir." dedi.
Ayrıntılar az sonra..
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları sıfır noktasında
- KKTC'den İdlib tepkisi: Hainler hüsrana uğrayacak
- Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı
- Provokatif haber yapan sosyal medya hesaplarına inceleme başlatıldı