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04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 23:31:30

Bebek katilleri için saygı duruşu

HDP'nin İstanbul’daki kongresinde, PKK/YPG'li teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda, İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. İstanbul’un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te birinin boş kaldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK/YPG ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi. Kongre birçok skandala sahne oldu. Partililer salona “Yaşasın Rojava direnişi” sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede İstiklal Marşı okunmazken, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından da ant içildi. 

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