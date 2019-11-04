Bebek katilleri için saygı duruşu

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda, İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. İstanbul’un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te birinin boş kaldığı görüldü. Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK/YPG ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi. Kongre birçok skandala sahne oldu. Partililer salona “Yaşasın Rojava direnişi” sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede İstiklal Marşı okunmazken, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından da ant içildi.