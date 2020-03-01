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01 Mart 2020 Pazar 15:39:04 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 15:46:12

BBP'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek: Biz yine insanlığımızı yaparız ama artık kapıları açtık ve isteyen artık Avrupa'ya geçebilecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Şubat'ta İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi. Destici, "Yabancı ülkeler, yapılan anlaşmalara da asla sadık kalmamışlardır. Türkiye bu son İdlib saldırısından sonra çok net bir karar alarak artık ülkemizdeki mültecilerin Avrupa geçişleri için kapıları açmıştır. Bu devletimiz tarafından alınan doğru bir karardır ve biz bu kararı BBP olarak destekliyoruz."dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Şubat'ta İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Bursa'da, Barış Manço Kültür Merkezi'nde, "Başımız Sağ Olsun Türkiye'm" temasıyla düzenlenen "Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor Bölge İstişare Toplantısı"nda konuşan Destici, Türk milletine başsağlığı, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Bu saldırıyı lanetlediklerini belirten Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı bir şekilde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla, güney sınırında kurulmak istenen taşeron terör devleti planlarını bozduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bu harekatlarla sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyup güvence altına aldığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 milyon insan İdlib'e sıkışmış vaziyettedir. Büyük bir sivil katliamının ve mülteci akınının da önü açılır, şayet Türkiye geri çekilirse. Türkiye'nin hem Suriye'de hem de doğu Akdeniz'de haklarını korumak için verdiği mücadele siyasi bir mücadele değil, milli bir mücadeledir. Türkiye bölgemizde haklarını korumak, milli güvenliği temin etmek için ne İdlib'den ne de mavi vatandan bir adım dahi geri adım atmamalıdır. Geri adım atmak demek sınırımızda oluşturulmak istenen terör devletinin kurulması, şehirlerimizde yeniden özerklik ilanı çabalarının yeşermesi, terör örgütleri tarafından hendeklerin yeniden kazılması anlamına gelecektir. Buralardan geri adım atılması, Türkiye'nin doğu Akdeniz'de önümüzdeki 100 yıllık kaderimizi belirleyecek haklarından vazgeçmesi anlamına gelecektir."

Destici, Türkiye'nin mücadelesini uluslararası hukuka uygun ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanarak vermeye devam etmesi gerektiğini anlattı.

"Sosyal medyadaki manipülatif ifadelere rağbet gösterilmemeli"

Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği için İdlib'deki askeri varlığını bir milli güvenlik fonksiyonu olarak gördüğüne dikkati çeken Destici, Türkiye'nin hem karada hem de denizde vatanın bütünlüğüne karşı uzatılan elleri kırmak adına İdlib ve Libya'de gerekli bütün adımları atmaktan asla çekinmemesi gerektiğini dile belirtti.

Mustafa Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, sınır güvenliğinden, bölgedeki haklarından, mavi vatanın sınırlarından ve toprak bütünlüğünden hiçbir şekilde asla ve kata taviz vermemelidir. Bu bir beka meselesidir. Bu hayati konularda verilecek tavizler Türkiye'nin varlığını doğrudan etkileyecektir. Bu siyaset üstü bir meseledir ve her bir Türk vatandaşının burada devletimizin attığı adımları desteklemesi bir vatan borcudur. Sosyal medyada bazı ajanların, terör networklerinin, provokatörlerin oluşturmak istedikleri algılara karşı mutlak bir teyakkuz ve tedbir hali gereklidir. Devletimizin ve partimizin açıklamalarına riayet edilmeli, sosyal medyadaki kimliği belirsiz hesapların manipülatif ifadelerine yer verilmemeli ve rağbet gösterilmemelidir. Çünkü savaş sadece sahada yapılmamaktadır. Savaş, sahanın dışındaki bütün alanlarda da verilmektedir. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir algı oluşturulmaktadır."

Suriye'deki savaşın başlamasından bu yana milyonlarca insanın yerinden olduğunu ve yurtlarını terk edenlerin başta Türkiye olmak üzere başka ülkelere sığındığını hatırlatan Destici, Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 4 milyon civarında Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Destici, başta Avrupa Birliği olmak üzere ekonomik kapasiteleri daha iyi durumda olan birçok ülkenin, bu ağır külfet karşısında Türkiye'yi yalnız bıraktığını söyleyerek, "Yabancı ülkeler, yapılan anlaşmalara da asla sadık kalmamışlardır. Türkiye bu son İdlib saldırısından sonra çok net bir karar alarak artık ülkemizdeki mültecilerin Avrupa geçişleri için kapıları açmıştır. Bu devletimiz tarafından alınan doğru bir karardır ve biz bu kararı BBP olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllardır kimseden yardım almadan ülkeye sığınan yabancıları muhafaza ettiğini dile getiren Destici, "Biz yine insanlığımızı yaparız ama artık kapıları açtık ve isteyen artık Avrupa'ya geçebilecek. Bu da doğru bir karardır. Çünkü Avrupa Türkiye'ye sırtını dönmüştür." diye konuştu.

Partinin genel başkan yardımcılarının sunumuyla basına kapalı devam eden toplantıya, BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak ve partililer katıldı.

(AA)

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