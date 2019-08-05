Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsü kontrol etti.

Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi.

Araçta bulunan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(AA)