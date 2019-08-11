Kurban Bayramı'nın ilk gününün bitimine yakın vatandaşlar bayramın 2. gününde ulaşımın ücretli olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı?" sorularının yanıtını aratıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereğince vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda ücret ödemiyor. Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

Vatandaşların beklediği karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 8 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI? BAYRAMDA METROBÜSLER BEDAVA MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Buna göre, bayramın 2. günü de otobüsler bedava olacak. Bayramda metrobüs ve metro kullanan vatandaşlardan da ücret alınmayacak. Akbillerini okutmaları halinde turnikeden ücretsiz geçiş yapılabilecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi karar alınmadı. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)