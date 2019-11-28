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28 Kasım 2019 Perşembe 11:47:18 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 11:57:20

Baykal döneminin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen: Ondan habersiz olmaz!

Baykal döneminin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen, Külliye’ye giden CHP’li olayının Genel Başkan’dan habersiz olamayacağını söyledi.

Bir dönem CHP'nin etkin isimlerinden ve Deniz Baykal döneminin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışmalarını değerlendirdi. Sevigen, "Bu organize CHP içinde yapıldıysa bundan kesinlikle Kemal Bey'in haberi vardır" dedi.

TAYYİP BEY BUNU YAPMAZ

Sevigen şöyle konuştu: "Tayyip Bey'i iyi tanırım. Karşılıklı siyaset yaptık. Beştepe'ye gelecek bir CHP'liye "Git CHP'nin başına geç ben seni destekleyeceğim" diyecek bir insan değil. Çok zeki bir insan. Biliyor ki kendisinin destek verdiği adaya kurultaydan bir tane bile oy çıkmaz."

"Ayrıca siyaset yapan herkes Cumhurbaşkanı'yla her yerde görüşebilir. Düğün, cenaze, resepsiyon... Bunun için gizli bir görüşmeye gerek yok."

KILIÇDAROĞLU FIRSAT GÖRDÜ

"Genel Başkan bu işlere karışmayacaktı. İki gün bekleyecekti. Kimin ismi geçiyorsa çağırıp karşısına oturtup iddiaları soracaktı. Bu olayı bir fırsat olarak gördüler. Oraya giden biri kurultayda aday olabilir mi? O damga hep üzerinde kalır."

"Bu olay kimseye yaramadı. Partiyi küçük duruma düşürdü. Partiyi tartışılır duruma düşürdü. Amaç Muharrem'i yemekse böyle yenilmez. Kimse Beştepe'ye gitmediğine göre bunu kim yaptı. Kemal Bey'in etrafındakiler mi yaptı? Muharrem İnce üçlü çetelerden bahsetti. Bu kişiler çıkınca beli olacak."

GENEL BAŞKAN'IN HABERİ OLUR

"Yıllarca genel başkanlarla çalıştım. Onların haberi olmadan kimse adım atamaz. Bu organize işler CHP içerisindeyse bunu muhakkak Genel Başkan'a söylemişlerdir. Ben kumpas var veya kumpasın içerisinde Genel Başkan da var demiyorum. Ama yapılmış bir hareket varsa o Genel Başkan'dan habersiz yapılmaz. Çünkü yarın cevabını o verecek."

'KEFERE' DİYEN PARTİDE!

"Partinin özünden gelen herkes dışarıda. Kemal Bey bunların hiçbiriyle görüşmüyor. Kendi evlatlarını ye ye ne olacak böyle? Eski bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını adamdan saymıyoruz. Ama Atatürk'e kefere diyen adam partide, Wikileaks belgelerini Amerika'ya sızdıran partide ama gerçek partililerin hiçbiri partide yok.

BAYKAL'CILAR AYAĞA KALKMALI

"Deniz Baykal'la siyaset yapan herkese sesleniyorum; partinin gerçek evlatları, ayağa kalkın partinize sahip çıkın. CHP ortada kaldı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. İzmir'de 30 sene il başkanlığı yapmış Kemal Karataş'ı kapı dışarı ettiler. Çocukluktan partiye katılmış, partinin bütün görevlerinde bulunmuş, cumhurbaşkanı adayı olmuş birine 'Namertsin' denir mi? Şimdi Muharrem'i ediyorlar. Evlatlarını ye ye ne olacak? Artık patlama noktasına geldik."

SHP'NİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİ GİBİ

"SHP'nin bütün belediyeleri aldığı bir dönem vardı. Şimdi durumumuzu o döneme benzetiyorum. Çünkü bütün belediyeleri aldığımızda çöküş başlamıştı. Umut ediyorum ki İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı alan arkadaşlar başarılı olurlar. Bizi yükseltirler. Tarih de tekerrür etmez. Korkuyorum."

HABERİ AKTİF BİR CHP'Lİ GETİRDİ

'Külliye'ye giden CHP'li yalanının kaynağındaki isim olan gazeteci Talat Atilla, haberi getirenin halen partide aktif bir milletvekili olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla kendini savunarak; "Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum. Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na 'yüzde yüz' diye onaylatmıştır" dedi.

KİMİNLE TATİL YAPACAĞIMA KİMSE KARAR VEREMEZ

CHP genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, daha önce inkar ettiği tatil ile ilgili olarak fotoğrafların yayınlanmasından sonra tavır değiştirdi. Özkan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, çete diye yayın yapan bütün yandaş medyaya haydi oradan diyorum. Çete sizsiniz. Bundan sonra derdinizi mahkemeye anlatın. Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez" dedi.

(Akşam)

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