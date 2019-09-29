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Terör yandaşları durmadan iftira üretiyor. Bu gece CHP'li milletvekileri Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu ile kirli propagandayı yayan T24, Evrensel, Yol TV, Duvar, Rudaw Türkçe gibi haber siteleri, "Kürtçe şarkı söyleyen Dodan isimli bir yerel şarkıcıya polisin müdahalede bulunduğu" gibi yalan ve algıya yönelik bir iftirayı sosyal medyada yaymaya başladılar. Batman Valiliği ise iftira sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmadan yalanladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadeleriyle iftiranın önü hemen kesildi.

OPERASYON SİTELERİ VE CHP'Lİ VEKİLLER İFTİRAYI BÖYLE YAYDI

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Döndük mü 1980’lere? Bu polise birileri devletin televizyonunda 24 saat Kürtçe yayın yapıldığını söylese!" sözleriyle, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ysa, "“Ey Dilbere'yi” türküsünü Batman'da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan'ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görevde bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak." sözleriyle iftirayı sosyal medyadan yaydı. Yalanı böyle rahatça yayanların CHP'li vekillerden olması dikkatlerden kaçmadı.