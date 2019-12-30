3 ilde DEAŞ'a dev şafak operasyonu: 37 gözaltı
Kayseri, Adana ve Batman'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonunda 37 şüpheli yakalandı.
Kayseri, Adana ve Batman'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 37 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
BATMAN'DA İL SORUMLUSU DA YAKALANDI
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.
22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA - TRT Haber
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