Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve yurt dışındaki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu İ.E'nin adresine operasyon düzenlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)