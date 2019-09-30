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30 Eylül 2019 Pazartesi 00:13:23 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:16:27

Batman Valiliği Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiasını yalanladı

Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." denildi.

"Hiç kimsenin bir dil üzerinden siyaset yapması doğru değil"

Şarkıcı Dodan Özer ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İşletmenin ruhsatla ilgili bir probleminin olduğuna dair ihbar alındığını ve bu ihbar üzerine polislerin geldiğini gördük. Hiç kimsenin bir dil üzerinden siyaset yapması doğru değil ve herhangi bir dilin üzerinden de o siyaseti geliştirip, başka boyuta taşıması hele hele hiç doğru değildir. Olayın bu hale gelmesi, Kürtçe şarkı söyleniyor olması üzerinden yürütülen bir durum haline getirilmesi yanlış. Gelişen olay öyle değildir. Hiç kimse bunu politik bir noktaya çekmesin. Tamamen polis ile işletme sahibinin arasında gelişen bir durum."

(AA)

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