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21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 00:13:09

Batı'nın ikiyüzlülüğünün itirafı

Terör örgütünün "Türkiye'nin hedefi Kürtler" kara propapandası, Batılı politikacıların ve uzmanların itirafıyla bir kez daha çöktü.

Teröristleri maşa olarak kullandık

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Batı ülkelerinin terör örgütü PKK/YPG’yi “müttefiklik” adı altında Suriye’de kullandığını itiraf etti. Batı’nın, terör örgütünü, elini ateşe sokmamak için maşa olarak kullandığını kaydeden Gabriel, “Çünkü Suriye’ye kendimiz girmek istemedik” dedi. Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, “Bunu tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti” diye konuştu. 

Gabriel, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletine asla izin vermeyeceğini söyledi. 

PKK'yla ilişki büyük bir hataydı 

ABD merkezli Hudson Enstitüsü’nün Kıdemli Ortadoğu uzmanı Michael Doran, ABD’nin PKK/YPG’yle ilişkisini eleştirdi. Doran yayınladığı videoda, “PKK bir terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Türkiye'yi Kürtler ve Türkler arasında bölmek istiyor.  Biz PKK’yla müttefiklik ilişkisi kurarak, Türkiye'yle çatışma noktasına geldik. Bu insani açıdan da, stratejik açıdan da hiç akıllıca değildi. Çok büyük bir hataydı. Bundan sonraki yol haritası bizim değil Ankara'nın istediği şekilde olacak” diye konuştu. 

Doran, yeni yol haritasını Ankara’nın belirleyeceğini söyledi. 

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