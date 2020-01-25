25 Ocak 2020 Cumartesi 14:25:31 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 14:29:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya provokatif ve halkı yanlış yönlendirici paylaşımlar için soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
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