27 Eylül 2019 Cuma 17:43:55 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 17:44:25
Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depreme hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış
- Emine Erdoğan'ın 'çevre ve kadın' ağırlıklı BM trafiği
- Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
- Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz