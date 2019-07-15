Başkomutan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin darbeci askerlerden geri alınarak kontrolün sağlanmasının ardından Dalaman Havalimanı’ndan özel ’TC-ATA’ tescilli uçakla İstanbul’a hareket etti. O sırada Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin ışıkları karartılmıştı. Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul hava sahasına girip Atatürk Havalimanı’na inmesine yakın pistin ışıkları açıldı. 03.18’de piste teker koyan TC-ATA tescilli uçak Sefaköy’deki Genel Havacılık Apronu’na park etti. Apron içinde ve dışında bekleyen coşkulu bir kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Dik dur eğilme bu millet seninle” sloganlarıyla karşıladı. Erdoğan, havalimanında tüm Türkiye’nin kilitlendiği açıklamayı yaptı. İhanet ve ayaklanma hareketine karşı Erdoğan şunları söyledi: “Bir hareketlilik ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttur.

‘BİRLİĞİMİZİ HAZMEDEMEDİLER’

Bu hareketliliğin neticesinde de TSK içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine hazmedemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Şu andaki hareket bir ihanet ve ayaklanma hareketidir. Bu vatana ihanet hareketinin bedelini çok ağır ödeyecekler, bunu peşinen söyleyeyim. Milletin oylarıyla işbaşına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla işbaşına gelmiş Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri bu iş onlar için bitiş olmayacak. Biz bu kutlu yola başımızı koymuşuz, kefenimizle bu yola çıkmışız. Eninde sonunda bu çıkış Allah'ın bize büyük bir lütfu. Çünkü bu tertemiz olması gereken TSK'nın temizlenmesine vesile olacak harekettir. Ağustosta Yüksek Askeri Şura var ve şura öncesi böylesine bir adım atılması manidardır. Birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler ve böyle bir adımı attılar.

AYRILDIĞIM YERİ BOMBALADILAR

İhanet çetesi ne yaparsa yapsın Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını belirten Erdoğan, “Paralel devlet yapılanmasının bir işgali söz konusu ve şu an havalimanının üzerinde F-16'lar uçuyor. Bu uçakları uçuranlar, normal yolcuların inmesine ve kalkmasına müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyor. Marmaris'teydim ve ayrıldığım yerde de ne yazık ki oraları bombalamışlar. Buraya gelişimizi de herhalde takip edemediler” dedi.

CUNTACILARA TALİMAT PENSİLVANYA’DAN

Genel sekreterinin alıp götürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genelkurmay Başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanlarına sesleniyorum. Sizler bu milletin değerlerine sahipsiniz. Darbeciler Pensilvanya'dan talimat alıyorlar, onlar ordunun içerisindeki ast üst ilişkisine itibar etmiyorlar” diyerek uyarılarda bulundu.

BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER

Tüm Mehmetçiklere seslenen Başkomutan Erdoğan, “Kendi halkınıza karşı, silah doğrultmanızı tasvip etmiyoruz” dedi. Darbecilerin ağır bedeller ödeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Şu anda yargı tutuklamaya başladı, albay, binbaşı ve diğer askerler tutuklanıyor. Operasyona başladık, bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı, bu devam edecek. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla milleti vuruyorlar” diye konuştu.

İŞGALCİLERE ÜLKEMİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimine şakşakçılık yapan dış güçlere ve ülkelere meydan okudu. “Dünya medyasında da bazı ülkeler ve bu durumu hazmedemeyenler kalkıp, ‘Asker idareye el koydu’ yazdılar, nereye el koyuyorlar? Bizler görevimizin başındayız. Sonuna kadar da görevimizi yürüteceğiz. Bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Sonu iyi olacak” diyen Erdoğan, beraberindekilerle, geniş güvenlik önlemleri arasında Devlet Konukevi’ne geçti. Binlerce vatandaş, Başkomutan Erdoğan’a burada da tezahüratlarla destek verdi.