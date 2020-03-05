Başkomutan Erdoğan'ın, Rusya seferi başladı

Suriye için kritik viraja gelindi. Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 10.32'de Rusya'ya hareket etti. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

DHA