Başkomutan Erdoğan'dan dünyaya tarihi mesajlar: Harekata işgal derseniz kapıları açarız

Başkomutan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır" dedi.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerle ilgili, "Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

Başkomutan Erdoğan, "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye seslenerek, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."

Başkomutan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli il başkanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye, kritik bir dönemden geçtiği şu dönemde yaptığımız istişarelerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

"BU PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Buradan milletimizin her bir ferdine AK Parti'de görev almak isteyenleri davet ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen herkese tüm kapılar açıktır. Bu parti milletin partisidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur ve böyle kalmaya devam edecektir. Kuruluşundan bugüne davamıza emek veren, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Tek parti zulmünden darbeler dönemine kadar yaşadığımız her sıkıntının amaçlarından biri Türkiye'yi kendi içinde tutmaya devam etmektir.

(Barış Pınarı Harekatı)

Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şuan bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi. Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi. Biz 5500 DEAŞ'lıyı geri gönderdik.

(Suudi Arabistan ve Mısır'a sert tepki)

Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Suriye'nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş Mursi'nin ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesinin bile defnedilmesine izin vermedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi bu operasyonu kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar... Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun.

(Avrupa Birliği'ne operasyon tepkisi)

Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bu operasyonu işgal harekatı diye nitelendirmeye çalışırsanız kapıları açarız. 3 milyon 600 bin mülteciyi size göndeririz. Şimdi kalkmışlar para hesabı yapıyorlar.

Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilerin Türkiye'nin meşru adımlarına karşı çıkması teslimiyet göstergesidir. Esad 1 milyona yakın insanı öldürdü.

Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz.

Suriye krizinin başladığı 2011 yılından veri bu ülkenin sorunlarının demokratik yollarla çözülmesi için çaba gösterdik.

Utanmadan şunu diyorlar. Biz Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Sadece Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimiz ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. Bizi eleştiren bazı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeliye kucak açtı.

Bu harekatın altına güneyimizde terör devleti kurulmasını engellemek var. Buna izin vermeyiz.

(NATO ülkelerine çağrı)

Tüm NATO ülkelerine sesleniyorum... Başta Amerika... Biz Türkiye'yiz. Ve biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi ülkeye saldırırken siz sessiz kalamazsınız.

(Barış Pınarı Harekatı'nda 109 terörist öldürüldü)

Dün saat 16 itibariyle hava kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Topçularımız hedefleri imha etti. 22.30 civarında kara birlikleri devreye girdi. Harekat başladığı andan itibaren 109 terörist öldürüldü. Bunun dışında teslim olan ve yaralananlar da var.

Kara propagandaya karşı tedbirleri aldık. Doğruları tüm dünya ile paylaşıyoruz.

Bu yılanların hepsinin başını en kısa sürede ezeceğiz. Endişeniz olmasın. Gittiğimiz yerlere barışı, huzuru, güvenliği, esenliği getireceğiz.

Türkiye'de yer kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Onları da bulamayacaksınız.

Barış Pınarı Harekatı bölgesini güvenli hale getirdikten sonra öncelikle burada yaşayan herkesin kendi evine, bölgesine dönmesini sağlayacaktır. Bizim planımız herkesin yeniden kendi evlerine dönmesidir.

Şu veya bu vesileyle YPG saflarına katılmış kardeşlerimize sesleniyorum. Hemen şimdi o safları terk edip kendi toprağını koruyacaklara kucağımız açık. Harekatı tek başımıza değil, Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz.

DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülke Türkiye'dir. Aynı şekilde örgüte karşı en büyük mücadeleyi veren Türkiye'dir.

Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanmamış. Tam tersi hepsinin başını ezmiştir. DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Türkiye bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra, DEAŞ'ın bu topraklarda yeniden var olamayacağından herkes emin olmalıdır.

Ne zaman bölgeye dışarıdan bir el girse önce herkesi birbirine düşman edip ardından kendi düzenini kurmuştur. Tarihi gerçekler gösteriyor ki, bizim birbirimizden başka dostumuz, sırtımızı yaslayacak kimse yoktur.