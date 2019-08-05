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05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:48:44 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:50:55

Başkentteki otelde yangın paniği: 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir otelin saunasında çıkan yangında 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Birlik Mahallesi 412. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası yoğun duman otelin tüm katlarını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kalan müşteriler pencerelerden çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada odasında mahsur kalan bir müşteri de tekmeyle pencere camını kırarak aşağı inmeye çalıştı. Müşteri, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı.

Başkentteki otelde yangın paniği: 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Üst katlarda kalan bir aile de kendilerinin ve çocuklarının yüzünü ıslattıkları bir havlu ile sararak pencere kenarında kendilerini dumandan korumaya çalıştı.

Oksijen maskelerini takarak yangını müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

- Termal kameralarla arama yapıldı

Olay anında 28 müşterisi bulunan oteldeki herkes itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumanın kapladığı katlar termal kameralarla arandı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Bu arada yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri de yoğun dumandan etkilendi.

Başkentteki otelde yangın paniği: 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

- Havlayan köpek aileyi kurtardı

Yangın sırasında otelin bitişiğinde bulunan bir binanın bodrum katındaki daire de dumanın etkisi altında kaldı. Evde oturan aile havlayan köpekleri sayesinde uyanarak binadan dışarı çıktı. .

Otelin çevresindeki binalarda oturan birçok kişi de dumandan etkilenmemek için sokağa çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra oteldeki dumanın tahliyesi için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

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