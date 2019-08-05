Başkentte yasa dışı gösteri girişimi: 25 gözaltı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılay'daki Yüksel Caddesi üzerinde, bir grup eylemci, yasa dışı gösteri yapmak istedi. Cadde üzerinde önlem alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemcilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara aldırış etmeyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen 25 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(AA)