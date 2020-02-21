Başkent Ankara'da terör operasyonu! 14 YPG/PKK'lı şüpheli gözaltına alındı
Başkent Ankara'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.
YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA
- Başkent Ankara'da terör operasyonu! 14 YPG/PKK'lı şüpheli gözaltına alındı
- Terör örgütü YPG/PKK'nın katil Esed rejimiyle yaptığı işbirliği yazışmalarla da ortaya çıktı
- Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
- Bakalık'tan binlerce kişiyi ilgilendiren haber: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı
- Osman Kavala'nın tekrar tutuklanmasında dikkat çeken baz istasyonu detayı