Başkent Ankara'da terör operasyonu! 14 YPG/PKK'lı şüpheli gözaltına alındı

YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA