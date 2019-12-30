Başkan'ın baş döndüren diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurtdışı ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu. Yurtdışı ziyaretlerine Rusya’yla başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurtdışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti.

LONDRA’DA DÖRTLÜ ZİRVE

Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üstdüzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı. Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. ABD'ye ilk ziyaretini 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12 Kasım'da gerçekleştirdi. Aralık ayında üç yurtdışı ziyareti gerçekleştiren Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Erdoğan, zirve öncesinde de Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

10 CUMHURBAŞKANI AĞIRLANDI

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'ye ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldı, son yurtdışı seyahatini ise 25 Aralık'ta Tunus'a gerçekleştirdi. Erdoğan, bazı yurtdışı ziyaretlerinde resmi görüşmelerinin dışında ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Erdoğan, yurtdışı ziyaretlerinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanını da Türkiye'de ağırladı. Bu doğrultuda Erdoğan, 10 ülkenin cumhurbaşkanını ağırladı. Irak Cumhurbaşkanı Salih'i yıl içinde ikinci kez Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Dün de Merkel, FarmaIo ve Nazarbayev ile görüştü

Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel’le görüşmesinde Suriye, Libya ve ikili ilişkileri ele alan Erdoğan, Farmajo’ya Somali’deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılara şifa diledi. Somali’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Nazarbayev’le de ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda işbirliğini görüştü.

59 ŞEHRE 86 ZİYARET

Bu yıl, Türkiye turuna İzmir’den başlayan Başkan Erdoğan, son ziyaretini Kocaeli’ne gerçekleştirdi. Yurtiçinde de seçim çalışmalarıyla birlikte pek çok şehre ziyarette bulunan Erdoğan, bu yılki ilk ziyaretini 5 Ocak'ta İzmir'e yaptı. Erdoğan, ocak ayında 10, şubatta 21, martta 39 ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, yıl içinde Bursa, Trabzon, Adana, Ağrı, Edirne, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Yozgat, Zonguldak ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 59 şehre 86 ziyarette bulundu. Erdoğan, yurtiçinde yılın son ziyaretini Kocaeli'ne yaptı. Gebze'de, 27 Aralık'ta “Bilişim Vadisi”nin resmi açılış töreniyle Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programına katılan Erdoğan, Hereke'de de vatandaşlara seslendi.

MOLDOVA LİDERİ ANKARA'DA

Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı bugün yapılacak.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, bugün Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Dodon başkanlığında Ankara'da yapılacak. Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.