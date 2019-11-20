Başkan'dan F-35 mesajı: Başka arayışa gireriz

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partilileri ABD ziyareti hakkında bilgilendiren Erdoğan, Başkan Trump'la F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yaptığı görüşmeyi de anlattı. Erdoğan, “Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik” dedi.

S-400'LERDEN VAZGEÇMEYİZ

S-400 meselesinin sorunların kilit noktası haline getirilmeye çalışıldığını bildiren Erdoğan, “S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla, çözüm yolları aranması konusunda da mutabık kaldık. Sayın Trump'a, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alma noktasına nasıl geldiğini bir kez daha ifade ettim. Zaten kendisi de bu konuda bize hak veriyor. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik” diye konuştu. NATO'nun kendi savunma konsepti açısından herhangi bir mani teşkil etmediğini açıkladığı S-400 konusunda kopartılan fırtınanın, başka amaçlara matuf olduğunu da Trump'a anlattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu husustaki aşırı ısrarın Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin de altını çizdik.

ABD'NİN TAVRI DEĞİŞMEZSE

Amerika'dan Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili ülkemize yapılan haksızlığı tekrar dile getirdik. Türkiye'nin F-35'in proje ve üretim ortağı olduğunu belirttik. Zira F-35'te Türkiye malum müşteri değil, ortaktır. Bu projede taahhüt ettiğimiz 2.1 milyar doların 1.4 dolarını ödediğimizi tekrar hatırlattık. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.”

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdo- ğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine “Güzel bir sürpriz oldu” dedi. Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

ERDOĞAN'A EYT DESTEĞİ

MHP lideri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda, “Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin tavrını destekliyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın EYT değerlendirmesinin kendileri için de genel kabul gören bir değerlendirme olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'la görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanıyla hal hatır sorduk, karşılıklı yakın alaka gösteriyor kendisi. Rahatsızlığımız sürecinde. Bazı konular üzerinde de duruyoruz. Ben de kendilerine bir konuyu hatırlatmak istedim.

CİDDİ YÜK OLUŞTURUYOR

Erken emeklilik konusunda, 7 Haziran seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler bir toplumsal talebin belli ürünü olarak ortaya çıkan duruma ses vermek açısından erken emeklilikle alakalı pasaj koymuşlardı. MHP olarak biz de beyannamemize o pasajı koymuştuk. Fakat gelişmeler, bazı yansımalar dikkate alındığında cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için genel kabulü olan bir değerlendirmedir. O açıdan düşüncemi paylaşmak istiyorum. Çünkü erken emeklilik ciddi yük oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin tavrını destekliyoruz. Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.

CUMHUR İTTİFAKI YAKLAŞIMI

Bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim Cumhur İttifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum. O bakımdan kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanı hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli oldu kendisi açısından” dedi.

Erdoğan,aileleriyle birlikte AK Parti Grup Toplantısı'na gelen çocuklarla yakından ilgilendi.

KILIÇDAROĞLU'NA PALET FABRİKASI TEPKİSİ

Erdoğan, “Arkadaşlarıma talimat verdim. Bu konuyu, Sayın Genel Başkan'a anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edecekler” dedi.

Erdoğan, “Dışarıdan gelen her saldırıya, yöneltilen her türlü iftiraya karşı biz ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatlerini sonuna kadar savunuruz. Üzüntü verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmalarıdır” dedi.

YALANLARINI TEKRARLIYOR

Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası'na ilişkin sözlerini hatırlatan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “CHP Genel Başkanı hâlâ Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki ama yalancının mumu da malum, yatsıya kadar yanıyor. Dün Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuyu (Tank Palet Fabrikası) Sayın Genel Başkan'a, ilkokul bile değil tıpkı anaokul öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler.”

1.000 LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI YOK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir başka yalanının da “Türkiye'de hâlâ 1000 liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğu” şeklinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “Buradan, tıpkı bir anasınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız bin lirayı, 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Bay Kemal, sen hâlâ oradasın. Gel, gel buralara bir gel” diye konuştu.

ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYOR

Bugünkü Türkiye'de durumun farklı olduğunu, aslında bunun böyle olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bildiğini dile getiren Erdoğan, “Güya Şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Halbuki ortada, tek bir emekli maaşının birden fazla hak sahibi arasında paylaştırılması vardır. Maalesef bunların her işi böyle” dedi.