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17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:22:41

Başkan'a sevgi seli

Başkan Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de, Türklerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlar, Ölümüne seninleyiz reis pankartı açtı. 

İsviçre'de ilk kez düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'na 'eş başkan' sıfatıyla katılacak olan Başkan Erdoğan, Cenevre'de Türk vatandaşları tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte konaklayacakları otele gelişi sırasında, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan'ı karşılayan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, “Ölümüne seninleyiz reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” yazılı pankartlar taşıdı. Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı, tek tek tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti. 

DÜNYAYA SESLENECEK 

Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alınacağı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı 1'inci Küresel Mülteci Forumu çalışmalarına bugün başlayacak. Başkan Erdoğan ikili görüşmelerinin yanısıra forumda yapacağı konuşmada Suriyeli mültecilerin durumunu dünyaya anlatacak. Bu arada Erdoğan dün akşam saatlerinde Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi ve Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa temsilcilerini ayrı ayrı kabul etti. 

BAKANLAR DA KATILDI 

Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Cenevre'ye gitti.

Erdoğan, Cenevre'de dünkü programı kapsamında Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

MEVLANA BUGÜN DE UMUDUN SEMBOLÜDÜR 

Erdoğan, Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü mesajında, “Huzur dolu yarınlara birlikte ulaşacağız” dedi. 

Başkan Erdoğan, Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana'nın; bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti. 

RAHMETLE YAD ETTİ 

Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Erdoğan, büyük mütefekkir, ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746'ncı yıldönümünde rahmetle ve minnetle yad etti. 

ENGELLERİ AŞACAĞIZ 

Erdoğan mesajında daha sonra, “Bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bu büyük mirastan aldığımız güçle, karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak, gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle, bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara, inşallah hep birlikte ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA KADINLARINA SESLENDİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen 'Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşımın Benimsemesi Toplantısı’na kalıldı. Erdoğan katılımcılara hitap etti. 

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