Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum: Tarih oldular
Cuma namazı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." dedi.
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