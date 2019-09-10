10 Eylül 2019 Salı 19:12:18 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 19:14:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ve Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
(AA)
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