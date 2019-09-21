Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'TE

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. İlginin artmasından memnunum. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı davet etmiştim. Çağrımıza müthiş bir talep oldu. Lider Araştırmacılar Programıyla ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar, bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacaklar. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Artık biz kendimize yeteceğiz buna alışacağız. Salı gününden bu yana Teknofest'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Artık biz kendimize yeteceğiz. Buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde başarı ortaya çıkar.