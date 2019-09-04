Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100. yılı için Sivas'ta
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı
Erdoğan, etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti.
(AA)
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