  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor Fatih Terim Sivasspor maçında bekleri değiştiriyor
MHP: PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır MHP: PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır
Son Dakika: Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı haritalı olarak gösterdi Son Dakika: Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı haritalı olarak gösterdi
Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen açıklandı Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen açıklandı
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa ülkeleri PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalı Dışişleri Bakanlığı: Avrupa ülkeleri PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalı
HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu
HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu
Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok? Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok?
Ur kekliği Erzincan’da görüntülendi! Ur kekliği Erzincan’da görüntülendi!
KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kınama KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kınama
Elif Güneri şampiyonada gümüş madalya kazandı Elif Güneri şampiyonada gümüş madalya kazandı
Terör örgütü YPG/PKK kadın ve çocukların bulunduğu aracı, TOW antitank füzesiyle vurdu: 2 ölü Terör örgütü YPG/PKK kadın ve çocukların bulunduğu aracı, TOW antitank füzesiyle vurdu: 2 ölü
Eşinden boşanmasını böyle kutladı! Eşinden boşanmasını böyle kutladı!
Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi
Terör örgütü YPG/PKK, Amerika'nın TOW antitank füzesiyle sivilleri vurdu: 2 ölü Terör örgütü YPG/PKK, Amerika'nın TOW antitank füzesiyle sivilleri vurdu: 2 ölü
Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi!
Busenaz Sürmeneli'den altın madalya Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Türkiye'ye iftira atan İngiliz sunucunun ağzının payını böyle verdi!
Barış Pınarı Harekatında son dakika: Tel Abyad'da çatışmalar başladı Barış Pınarı Harekatında son dakika: Tel Abyad'da çatışmalar başladı
İstanbul'da ilginç anlar! Aracının parçalarını yoldan topladı... İstanbul'da ilginç anlar! Aracının parçalarını yoldan topladı...
Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması
UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama geldi UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama geldi
Kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e Boluspor'dan destek Kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e Boluspor'dan destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 14:43:13 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 15:30:20

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok?

Başkan Erdoğan kahraman Mehmetçiklerimizin destan yazdığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgiler paylaştı. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar inileceğinin altını çizen Başkan Erdoğan "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu" dedi. Erdoğan ayrıca Merkel ile görüştüğünü kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz. TSK kara ve hava unsurlarıyla operasyonu başarılı şekilde yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da büyük başarılar gösteriyor. Terör örgütü ciddi bir direniş ortaya koyamıyor.  Tel Abyad tarafında 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. 109 kilometrekarelik alan kontrol altında.

Yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'de düşmüştür. Amaçları sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip onu etkisiz hale getirecek tecrübeye sahibiz.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu.

Suriye'deki DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumlulğu aldığımızı belirttik. Biz Kürtlere değil PKK, YPG, PYD bunlara karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Hemen yanı başımızda istikrarsızlığın yaşanmasının en büyük faturasını biz ödedik. Kimsenin topraklarında gözümüz yok.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra kimlerin nerede durduğunu görme imkanı da elde ettik. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayan ülkeler oldu. Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları ile tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi bu tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ALDINIZ DA HABERİMİZ Mİ YOK"

Sayın Merkel'le görüştük. Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok dedik.

Biz bir yandan doğruları yapmaya doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda sizler aracılığıyla hem milletimizi hem de dünya kamuoyunu aydınlatalım istiyoruz.

"YERLİ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ HİSAR TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ"

Hisar'ı milli ve yerli olarak geliştirdik. Dünkü testte Hisar alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi başarıyla imha etmiştir. Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot'u varsa bizim de Siper'imiz olacak.

"NE ZAMANDAN BERİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MASAYA OTURDUĞUMUZU GÖRDÜNÜZ"

Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığmıız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık.

Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ