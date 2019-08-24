24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08:53 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14:53
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de halka hitap ediyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Pek çok çevre Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı gösterdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de halka hitap ediyor
- Eylem yapan anneden HDP'ye ağır sözler: Oğluma bir şey olursa sizden bileceğim
- Sivil aracın geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
- MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı
- Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var