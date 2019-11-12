Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.
Söz konusu araçlar, Erdoğan'ın iki günlük ziyareti boyunca Washington sokaklarında kalacak.
CUMHURBAŞKANI'NIN OTELİNİN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan ABD'de
- Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
- İmamoğlu’nun 'İTÜ'lü uzmanlar 'gerek yok' raporu verdiği' iddiası asılsız çıktı
- İletişim Başkanı Altun: ABD ile stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız
- PKK'ya ağır darbe! 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi