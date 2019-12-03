Başkan Erdoğan'ın uçağı İngiltere'nin başkenti Londra'ya indi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı.
AA
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