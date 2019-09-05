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05 Eylül 2019 Perşembe 10:41:17 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:43:31

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyayı salladı, İsrail çıldırdı

Cumburbaşkanı Erdoğan'ın nükleer silah ile ilgili sözleri dünyanın en çok takip edilen medya kuruluşları tarafından son dakika ile geçildi. Birçok ülkenin nükleer silah bulundurmadığını iddia eden medya organları, Türkiye'nin caydırıcılık için nükleer silah buludurma ihtimalini şaşkınlıkla karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda nükleer başlıklı silah ile ilgili sözleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Reuters haber ajansının "Erdoğan Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor" başlığıyla geçtiği haber, dünya çapı medya kuruluşlarından da son dakika uyarısıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var." sözlerine yer veren basın kuruluşları, birçok gelişmiş ülkenin nükleer silahı olmadığını iddia etti. 

Oysaki ABD bilinen ilk nükleer denemesini 1945'te yaparken, Rusya 1949'da, İngiltere 1952'de, Fransa 1960'da ve Çin 1964'te gerçekleştirdi. 

Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore de nükleer program takip eden ülkeler arasında yer alıyor. Hindistan bilinen ilk nükleer denemesini 1974'te, Pakistan 1998'de ve Kuzey Kore ise 2006'da gerçekleştirdi.

Nükleer silah konusunda son yıllarda gündemde bulunan İran ise, balistik füze denemeleriyle biliniyor.

Reuters hazırladığı haberde Türkiye'nin 1980 ve 1996'da imzaladığı ve nükleer silah üretimini yasaklayan anlaşmaları hatırlattı. 

Medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var.  Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor." sözlerine de yer verdi. "Nükleer belirsizlik" kategorisinde yer alan İsrail, nükleer silah barındırıp barındırmadığı ve silahlarının kapasitesi hakkında kamuya açıklamada bulunmayı reddediyor. Uzmanlar ise İsrail'in çok büyük sayılarda nükleer silah barındırdığını kabul ediyor. 

İSRAİL BASINI RAHATSIZ OLDU

İsrail basını da "nükleer belirsizlik" durumunu kabul ederken, Arap ülkelerinin İsrail'in nükleer belirsizliğine dair girdiği mücadeleyi hatırlattı. Israel National News, "Arap Koalisyonu ABD'yi ve Avrupalı milletleri İsrail'in nükleersiz belirsizliğini sona erdirmek için ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadılar. Birleşmiş Milletler ise İran'ı görmezden gelerek "nükleersiz Ortadoğu" projesi kapsamında İsrail üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Oysaki İran Başbakanı düzenli aralıklarla İsrail'i haritadan silmekle tehdit ediyor." sözleriyle uluslararası kamuoyuna sitemde bulundu.

ABD basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer silah ile ilgili sözlerinin S-400 ve F-35 krizi sonrası gelmesini "manidar" bulurken, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

(Haber 7)

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