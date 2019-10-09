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09 Ekim 2019 Çarşamba 20:01:22 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:21:25

Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile Barış Pınarı Harekatı'na destek! Bakan Albayrak paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.

 

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun...

BAKAN ALBAYRAK ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN ŞİİRLE DESTEK VERDİ

Bakan Albayrak, "Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..."

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