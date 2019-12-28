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Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü
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28 Aralık 2019 Cumartesi 23:19:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:19:55

Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü

AK Parti'de 7. Olağan Kongre hazırlıkları devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği resmi tanıtım filmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. AK Parti yönetimi, kampanya ve kongre sürecinde "Türkiye için inandığın yolda yürü" sloganını kullanacak. İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran tanıtım filmi...

Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gösterilen "İnandığın Yolda Yürü" tanıtım filminin sırrı çözüldü. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduğu belirtilirken, parti bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini resmen başlatmış oldu.

Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmiyle medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu seslendirdiği asıl film paylaşıldı.

 

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle tamamlıyor.

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