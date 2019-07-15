15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:22:22 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:25:12
Başkan Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken 15 Temmuz detayı
Başkan Erdoğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde taktığı 15 Temmuz temalı saat dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın elini tutması dikkat çekti.
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- Başkan Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken 15 Temmuz detayı
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