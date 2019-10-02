Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası CHP'den beklenen açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen Güvenli Bölge planında istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yaklaştığını dile getirdi.

Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da net bir açıklamayla gündeme geldi.



"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Bakan Akar, "Harekata hazırız, bu işin şakası yok" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve YPG'de büyük bir paniğe neden olan bu sözlere ilk tepki CHP'den yükseldi.

CHP OPERASYONA KARŞI

Amerika'nın Sesi'ne konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bölgede tek başına bir adım atmasının yanlış olacağını savundu.

Çeviköz, "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye’nin başka tarafından gelenleri Suriye’nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı" ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)