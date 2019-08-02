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02 Ağustos 2019 Cuma 07:36:38 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 07:48:33

Başkan Erdoğan'ın onayladığı Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 13 general ve bir amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı: 

 Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler: 

1- Tümgeneral İrfan Özsert 

Tümgeneralliğe terfi edenler: 

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay 

2- Tuğgeneral Sezai Öztürk 

3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan 

4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut 

5- Tuğgeneral Selami Arslan 

Tuğgeneralliğe terfi edenler: 

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk 

2- Albay Hikmet Yokarıbaş 

3- Albay Ferat Vural 

4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan 

5- Albay Sezgin Erdoğan 

6- Albay Ahmet Gülmüş 

7- Albay Mustafa Koşan 

8- Albay Berat Acar 

9- Albay Fethi Oltulu 

10- Albay Hakan Tunç 

11- Albay Salih Büyük 

12- Albay Metin Eştürk 

13- Albay Osman Akyıldız 

14- Albay Hacı Halil Osma 

15- Albay Ali Fuat Arıkan 

16- Albay Halil Ünver 

17- Albay Zekeriya Yalçın 

18- Albay Oğuz Baykal 

19- Albay Mehmet Zeki Eren 

20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş 

21- Albay Adem Çakır 

22- Albay Mustafa Üstün

23- Albay Mehmet Avcıoğlu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler: 

1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu 

Tuğamiralliğe terfi edenler: 

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak 

2- Albay Mehmet Emre Sezenler 

3- Albay Erhan Aydın 

4- Albay İmran Alparslan Demirbilek 

5- Albay Nihat Baran 

6- Albay Rafet Oktar 

7- Albay Refik Levent Tezcan 

8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan 

9- Albay Fuat Gedik 

10- Albay Hüseyin Sami Uyar 

11- Albay Ramis Akın

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler: 

1- Tuğgeneral Erdoğan Gür 

2- Tuğgeneral İsmail Günaydın 

3- Tuğgeneral İsmail Üner 

4- Tuğgeneral Kutlay Demir 

5- Tuğgeneral Ali Serin 

6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz 

7- Tuğgeneral Selçuk Aygün 

Tuğgeneralliğe terfi edenler: 

1- Albay Ender Kartal 

2- Albay Gürel Özusta 

3- Albay Gökhan Ergün 

4- Albay Aziz Adalı 

5- Albay Ertunç Ertufanlı 

6- Albay Durmuş Aydemir

AA

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