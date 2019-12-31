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31 Aralık 2019 Salı 16:47:43 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 16:57:46

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

4 aydır Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destekler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da saat 12.40'ta çadıra gelerek kayıp çocukları için nöbet tutan anneleri ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. HDP önündeki çadıra saat 12.40'ta gelen Erdoğan, ailelerle görüştü. Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

4 AYDIR NÖBET TUTUYORLAR

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 120 gündür nöbet tutuyor.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayanlara da örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Oturma eylemine 8 Ekim'de katılan Hatice Ceylan'ın 10 Aralık'ta, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'ya da 26 Aralık'ta müjdeli haber verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakan Soylu'nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi, büyük mutluluk yaşadı.

AİLELERİN SESİNİ TÜRKİYE DUYDU

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini, Bakan Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

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