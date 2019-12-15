Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan müzik alanındaki ödülü Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubuna verdi.

MAZHAR ALANSON'A SOSYAL MEDYADA LİNÇ KAMPANYASI

MFÖ Grubunun Başkan Erdoğan'ın elinden bu anlamlı ödülü alması ve Mazhar Alanson'un yaptığı güzel konuşma geceye damgasını vurdu. Bu ödül töreni ile birlikte sosyal medya üzerinden MFÖ grubu üyelerini yönelik yoğun bir linç kampanyası başlatıldı.

LİNÇ KADROSUNA ERTUĞRUL ÖZKÖK DE KATILDI

"Bak Mazhar Kardeşim Hepimizi Çok İncittin" başlıklı bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri töreninde anlamlı bir konuşma yapan Mazhar Alanson'un sözlerini çarpıtarak itibarsızlaştırmaya çalıştı. Cumhurbaşkanlığı ödülünün çok anlamlı olduğunu ifade eden Mazhar Alanson'un sözlerini başka yönlere çeken Ertuğrul Özkök, MFÖ'yü sevenleri tahrik eden bir yazı kaleme aldı.

MAZHAR ALANSON NE DEMİŞTİ?

Mazhar Alanson, sosyal medyanın gündeme oturan konuşmasında şunları söyledi:

Çok samimi konuşacağım. Bunca yıldır çok ödül aldık maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım.