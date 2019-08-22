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22 Ağustos 2019 Perşembe 07:32:52 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 07:38:10

Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 5 ayrı atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Anıl Yılmaz, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadri Şensoy atandı.

Dışişleri Bakanlığı Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Engin Yürür, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kıvılcım Kılıç, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Burak Akçapar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Lebibe Gülhan Ulutekin, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Çağatay Erciyes, Nilgün Erdem Arı, Rıza Hakan Tekin, Yunus Demirer, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hatun Demirer, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Deniz Çakar getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı atamaları

AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Berna Kasnaklı, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Emir Salim Yüksel, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ülkü Kocaefe, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Neval Orbay, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağlar Fahri Çakıralp, Tayyar Kağan Atay, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Subutay Yüksel, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Makbule Başak Yalçın, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Ertan Yalçın, Ekonomik İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Sibel Erkan, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Çınar, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Niyazi Evren Akyol, İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Naci Aydan Karamanoğlu, Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Işıkçı, Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Kıvanç Altan, Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Berk Baran, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ali Kaan Orbay, Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Çobanoğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Beste Pehlivan Sun, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Güven Begeç, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Osman Koray Ertaş ve Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına İstem Cırcıroğlu görevlendirildi.

İran İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Gül Büyükerşen, Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür Ünsay atandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Nuri Temel getirildi.

AA

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